Villeurbanne : "Les Invités" reviennent du 19 au 21 juin avec plus de 100 spectacles gratuits

Du 19 au 21 juin 2026, le festival international des arts de la rue Les Invités investit Villeurbanne pour trois jours de spectacles entièrement gratuits.

Pour cette nouvelle édition du festival Les Invités à Villeurbanne, l'avenue Henri-Barbusse sera transformée en une fête foraine décalée par la compagnie Titanos et son Cosmogonos, tandis que Basinga et Transe Express assureront l'ouverture et la clôture du festival à la verticale, et que Gratte Ciel transformera le ciel en tableau vivant. Le public retrouvera aussi le Théâtre Group' pour une ultime représentation de La Jurassienne de réparation, monument du patrimoine des arts de la rue qui tire sa révérence.

L'édition 2026 s'annonce comme un carrefour du monde : les performeurs queer portugais Jonas & Lander, le Cameroun d'Ange Kayifa, le Pays basque de Deabru Beltzak, Haïti avec Guy Régis Junior et son projet participatif La Bible du déboulonnement — dans lequel les Villeurbannais seront bien plus que de simples spectateurs. Côté musique, GiedRé, Les Vulves assassines, Christian Olivier & Hakim Hamadouche dans Paris-Alger, et les Ukrainiennes de Dakh Daughters et leur Break the Rock, cri brûlant contre la guerre, seront au programme.

La jeune création sera également à l'honneur avec 35 étudiants de l'ENSATT, de la FAI-AR et du GEIQ Théâtre Compagnonnage réunis pour le projet La Rue est à nous, et les élèves du Conservatoire de Lyon qui envahiront les transports en commun avec des propositions impromptues. Le programme complet des 18 premiers noms dévoilés est à retrouver sur le site des Ateliers Frappaz.