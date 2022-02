Rhône : des salariés de BioMérieux en grève depuis neuf jours

Des salariés de l'entreprise BioMérieux, spécialiste des dépistages de pathologies en laboratoire, sont en grève depuis neuf jours. Ils réclament une hausse de salaire.

La grève a débuté sur le site de BioMérieux à Craponne au pied des monts du Lyonnais dans le Rhône. C'est à l'appel de la section locale de la CGT que des salariés se sont mis en grève pour réclamer une hausse de leurs salaires. Le syndicat pointe du doigt la forte croissance enregistrée depuis le début de l'épidémie de Covid-19 par l'entreprise spécialiste dans le diagnostic de pathologies, dont ne profiterait pas les salariés du groupe.

"La direction du groupe propose des augmentations de salaire ridicules, indécentes et surtout insultantes pour les salariés. D'autant plus inacceptable que le groupe a doublé ses résultats grâce à la pandémie mais aussi et surtout grâce aux salariés qui ont toujours répondu présent pour faire face aux demandes et aux besoins engendrés par la crise (...) Un état d'esprit que n'a pas la direction du groupe qui, elle, ne pense qu'à ses bénéfices et à la redistribution qu'elle en fera à ses propriétaires", note la CGT dans un communiqué.

Après le site de Craponne, la grève s'est étendue au siège basé à Marcy-l'Étoile. Les ateliers de ces sites tournent actuellement au ralenti. La CGT exige une augmentation de salaire de 300 euros par mois par salarié.