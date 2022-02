Lyon : recherché par la police, il est pris en flagrant délit lors du cambriolage d'un restaurant

Un homme recherché depuis 2020 pour plusieurs cambriolages dans des commerces à Lyon a été arrêté par la police le 16 février alors qu'il avait volé la caisse d'un restaurant dans le 3e arrondissement.

Il y a des manières d'être plus discret. Mercredi 16 février, un homme a été pris en flagrant délit de cambriolage dans un restaurant du 3e arrondissement de Lyon dans la rue Servient en début de nuit. Alertés par l'appel d'un témoin au sujet d'un possible cambriolage, les policiers ont arrêté l'homme de 22 ans à l'heure arrivée sur les lieux. Il avait fracturé la porte et était en train de dérober la caisse de l'établissement.

Recherché par la police depuis 2020 pour une série de cambriolages dans des commerces, l'individu était en possession d'une carte d'identité volée lors d'un vol à la roulotte en 2021. Durant son audition, il a reconnu partiellement les faits, expliquant aussi qu'il était sans-abri et contraint de voler pour subvenir à ses besoins. Il a été présenté au parquet le 17 février en vue d'un jugement en comparution immédiate.