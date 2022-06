Retrouvez tous les résultats du 1er tour des Législatives à Lyon

Après la vague verte des municipales en 2020, c’est une vague rouge illustrant la gauche unie, qui a emporté la ville de Lyon au soir du 1er tour des élections législatives. La Nupes est arrivée en tête, devant Ensemble !, dans la 1re, la 2e et la 3e circonscriptions.

Comme pouvait le laisser présager le 1er tour de l’élection présidentielle où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête dans 5 arrondissements de Lyon sur 9, la couleur de la ville de Lyon au soir du 1er tour des législatives dimanche 12 juin est bien plus rouge qu’orange (la couleur associée à la majorité d’Emmanuel Macron).

Au niveau des 14 circonscriptions du Rhône, les candidats de la Nupes font jeu égal avec ceux d’Ensemble, avec 6 circonscriptions pour les premiers et 7 pour les seconds. En revanche, l’union de la gauche a dominé les débats à Lyon en remportant trois des quatre circonscriptions de la ville. Seule la députée sortante Anne Brugnera, bien installée dans la 4e circonscription, a su résister à l’écologiste Benjamin Badouard, qui termine tout de même moins de 4 points derrière elle en récoltant 31,72% des suffrages. Le match s’annonce serré le 19 juin entre les deux candidats.

Le très gros score de la Nupes dans la 3e

À la vue de ses résultats dans les trois autres circonscriptions lyonnaises, dimanche soir, la Nupes se prenait à rêver de remporter trois des quatre sièges en jeu. Dans la 2e circonscription, historiquement ancrée à gauche, le député sortant Hubert Julien-Laferrière (EELV) a pris une option pour sa réélection en remportant 34,82% des suffrages exprimés. Confirmant le terreau de gauche de la 3e circonscription, Marie-Charlotte Garin (EELV) a largement viré en tête du 1er tour avec un score très élevé de 43,68%, de quoi nourrir à gauche un vrai espoir de voir l’écologiste rejoindre l’Assemblée nationale. Pour la Nupes, la surprise est plutôt venue de la 1re circonscription et du large score d'Aurelie Gries, qui devance de près de 5 points le député sortant Thomas Rudigoz (Ensemble), ce dernier s'appuyant pourtant sur un important travail de terrain réalisé depuis cinq ans.

Le 19 juin, le match pour les quatre sièges de député de Lyon aura donc lieu entre la gauche unie et la majorité présidentielle.

1re circonscription du Rhône :

Elle regroupe une partie du 8e arrondissement de Lyon, du 7e, du 2e, du 5e et du 9e arrondissement de Lyon.

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 8 658

Taux d’abstention : 70,67 %

Votes blancs : 33

Votes nuls : 14

Les candidats qualifiés au second tour :

Aurélie Griés (Nupes) / 37,75 %

Thomas Rudigoz (Ensemble) / 32,96 %

Parti Candidat(e) Nombre de voix % exprimés LR PROST Anne 3 377 8,70 % Dissident LREM DAYME Grégory 1 460 3,76 % ENSEMBLE RUDIGOZ Thomas 12 792 32,96 % RN GAGARINE Voliaria 3 617 9,32 % Résistons ! VUARIN-APPA PLAZA Celina 478 1,23 % Reconquête BONFILS Sixtine 1 529 3,94 % NUPES GRIES Aurélie 14 654 37,75 % Divers inclassable COLOMBIER Fanny 119 0,31 % Parti animaliste CHARRON Patrick 470 1,21 % Lutte Ouvrière BUGNI Jim 320 0,44 %

2e circonscription du Rhône :

La circonscription comprend l’integralité des 1er et 4e arrondissements, la partie nord du 2e (Ainay, Bellecour, République) et une grande partie du 9e (Industrie et Duchère).

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 74 034

Taux d’abstention : 40,28 %

Votes blancs : 345

Votes nuls : 129

Les candidats qualifiés au second tour :

Hubert Julien-Laferrière (Nupes) / 35,49%

Loïc Terrenes (Ensemble) / 29,27 %

3e circonscription du Rhône :

La circonscription comprend une partie du 3e (Préfecture, Lacassagne, Part-Dieu), du 7e (Guillotière, Jean Macé), 8e (Montplaisir, Etats-Unis).

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 99 572

Taux d’abstention : 53,64 %

Votes blancs : 445

Votes nuls : 150

Les candidats qualifiés au second tour :

Marie-Charlotte Garin (Nupes) / 43,68 %

Sarah Peillon (Ensemble) / 28,27%

Candidat Parti Nombre de voix % exprimés Sarah Tanzilli ENS 11 511 28,44 % Victor Prandt NUPES 8 771 21,67 % Alain Pechereau RN 8 764 21,66 % Gilles Gascon LR 6 273 15,50 % Océane Gigarel REC 2 228 5,51 % Christina Perreira 831 2,05 % Didier Barthès ECO 810 2,00 % Auriane Chomette DSV 484 1,2 % Sabrina Briza DIV 429 1,06 Michel Piot DXG 370 0,91

4e circonscription du Rhône :

La circonscription comprend l’intégralité du 6e, la partie est du 3e (Vilette et Montchat) et une partie du 8e (Mermoz).

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 78 266

Taux d’abstention : 40,94 %

Votes blancs : 402

Votes nuls : 167

Les candidats qualifiés au second tour :

Anne Brugnera (Ensemble) / 34,1 %

Benjamin Badouard (Nupes) / 31,72 %

Candidat Parti Nombre de voix % exprimés Anne Bugnera ENS 15 566 34,10 % Benjamin Badouard NUP 14 479 31,72 % Pascal Blache LR 7 530 16,49 % Véronique Coulais RN 3 300 7,23 % Florence Darbon REC 2 989 6,55 % Nadia Kebir ECO 970 2,12 % Coralie Laurent DXG 360 0,80 % Malik Benramdane DIV 300 0,66 % Juliette Vel DIV 151 0,33 %

