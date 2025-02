Rétrospective 2020 : quand le Covid-19 s'installait en Haute-Savoie

Fin 2019, un nouveau virus (Covid-19) est détecté à Wuhan. Le 8 février 2020, un premier cluster français est identifié aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie).

Avant la mise en place d'un confinement national, un premier foyer de contamination est identifié en Haute-Savoie dans la station des Contamines-Montjoie. Le 8 février 2020, les autorités sanitaires confirment la présence de plusieurs cas de Covid-19 dans la station : cinq touristes britanniques sont testés positifs. La contamination trouve son origine chez un voyageur ayant participé à un séminaire à Singapour, où il a été en contact avec plusieurs participants venus de Wuhan, déjà porteurs du virus.

Peu après, un enfant de neuf ans est également testé positif, suscitant l’inquiétude des parents et des autorités. L’Agence Régionale de Santé déploie alors un dispositif de dépistage massif, révélant plus de 170 cas dans la région. Trois semaines plus tard, un second cluster est identifié à La Balme-de-Sillingy, près d’Annecy. Il est lié à un voyageur de retour d’Italie, où l’épidémie était déjà bien implantée. Plusieurs personnes, dont le maire, sont contaminées en pleine campagne pour les élections municipales.

5 ans plus tard, la France a enregistré plus de 160 000 décès liés au Covid-19.