Retour du parcours habituel pour la manifestation du 6 juin 

Plus d’un mois après la dernière manifestation du 1er mai, l’intersyndicale appelle à un 14e acte entre la manufacture des Tabacs et la place Bellecour, mardi 6 juin.

Après un changement de parcours sur la dernière manifestation (Jean-Jaurès à Bellecour), l’intersyndicale a décidé de retourner sur un des parcours les plus utilisés depuis le début du mouvement, entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour. Le cortège s’élancera à 11h et empruntera le cours Gambetta, le pont de la Gullotière, puis la Place Antonin-poncet avant d’arriver au niveau de la place Bellecour.

Une colère toujours présente chez les manifestants

Malgré un espace assez conséquent entre l’acte 12 et le 13, "la colère reste forte", confie Samuel Delor de la CGT du Rhône. Pour rappel, entre 17 000 et 45 000 manifestants était présent lors de cette fête du Travail, une mobilisation record pour un 1er mai. Lors de cette manifestation, de nombreuses dégradations avaient été commises à Lyon donnant lieu à 40 interpellations.

Lire aussi : Manifestation du 1er-Mai à Lyon : 39 personnes seront jugées