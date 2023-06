Deux spectacles programmés avec le festival UtoPistes se dérouleront aux Célestins en juin.

Le premier, Presque Fresque, écrit et mis en scène par le Galactik Ensemble, une compagnie de cirque contemporain, a été conçu spécialement pour être joué aux Célestins.

En effet, c’est un parcours déambulatoire qui commence en plein air devant le théâtre, se poursuit à l’intérieur dans les coursives pour s’achever confortablement assis dans les fauteuils de la grande salle.

Le Galactik Ensemble nous invite à passer de l’autre côté du miroir, dans un monde grotesque et farcesque qui allie réel et fantastique.

Burlesque et mélancolie

Le second, sobrement intitulé Là, aura lieu intégralement sur le grand plateau des Célestins. C’est une création de la compagnie franco-catalane Baro d’evel. Là échappe à toute classification tant le spectacle mêle danse et acrobatie, théâtre et arts graphiques, burlesque et mélancolie. Deux humains et un corbeau nous entraînent au sein d’un drôle de ballet.

Presque Fresque – Du 7 au 10 juin - Là – Du 13 au 17 juin aux Célestins