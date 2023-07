Le Tour de France : "Ce n’est pas qu’une simple course de vélo"

Avec le retour de la fraîcheur sur la 12e étape de la Grande Boucle entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, l’ensemble des cyclistes ont dû se confronter à la ferveur bouillonnante du public venu en masse pour l’occasion.

Le peloton du Tour de France arrive et les fans l'attendent de pied ferme. Dès 11 heures au niveau du dernier col de la Croix-Rosier sur l’étape du jour entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais tous sont déjà paré a acclamé l’ensemble des coureurs. Voitures, cyclistes et caravanes se positionnent dans la montée finale pour y trouver la meilleure place. Portant fièrement son tee-shirt floqué de l’ensemble du parcours du Tour de France, le père de famille Yannick est un fan de la première heure, "depuis dimanche en famille on suit les étapes sur la route et jusqu’à samedi prochain".

⚫️🔴 On se retrouve aujourd’hui sur l’étape du Tour de France entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais 🚵‍♀️ #TourdeFrance pic.twitter.com/30R7dvmUYT — Lyon Capitale (@lyoncap) July 13, 2023

L’attente, la caravane puis la course

La traditionnelle chaise de camping est bien évidemment de sortie en attendant l’arrivée des coureurs. "C’est aussi ça le Tour de France, il faut attendre, mais la caravane et les gens nous apportent le sourire. Ce n’est pas qu’une simple course de vélo", exprime Cédric en train de lire un article sur le résumé de l’étape de la veille. Pour s’occuper avant l'arrivée de la caravane certains s’occupent avec un jeu de cartes et d’autres commencent tout doucement à préparer l’apéritif afin d’y parler encore et toujours de vélo. "Le sport est une religion qui va au-delà de nos frontières", souligne Yannick.

Des supporters venus acclamer le Tour de France @Hugo Reynouard

En effet sur place, Belges, Espagnols ou encore Hollandais sont venus en nombre. Parmi eux, René et Miky tout droit venu des Pays-Bas, viennent depuis des années sur les routes de la Grand Boucle. "On va dans les Pyrénées, les Alpes pour voir la beauté de cet événement", affirme le couple de retraité. René, ancien kinésithérapeute de l’équipe de Vélo Vacansoleil, a connu le Tour de France d’un point de vue professionnel et aujourd’hui il peut pleinement savourer et supporter son équipe favorite sur cette édition 2023 "la Jumbo-Visma".

Tout le monde a son petit chouchou au sein du peloton, pour Yannick ce sera "Pinot" , son fils lui a préféré le double vainqueur du Tour de France, Pogacar. En plus de crier à haute voix le nom de son coureur favori, certains n’hésitent pas à le marquer directement sur le bitume. Armés de leur craie ou directement d’une bombe, les noms s’accumulent sur la route avant qu’ils ne soient quelque peu effacés par la fameuse caravane du tour.

Des supporters venus acclamer le Tour de France @Hugo Reynouard

Goodies, gâteaux, porte-clés, toutes les personnes présentes sur le bord de la route essayent de se les arracher. Au gré des voitures, des petites piles d’objets collectionner commencent à se former derrière l’ensemble des supporters. Une fois le passage de la caravane, l’ambiance ne redescend pas, certains en profitent pour refaire le contour du marquage au sol avant l’arrivée des cyclistes.

La beauté du sport avant tout

Les coureurs ne sont plus très loin. Malgré une connexion très faible dans ce dernier col de la Croix-Rosier certains arrivent à avoir quelques informations sur l’étape en cours. "Pinot est avec les échappés" crie l’un d’entre eux. Un simple message qui suffit à faire monter d’un cran l’ambiance au niveau de la foule. Quelques minutes plus tard, un homme seul se présente en tête, il s’agit de I’Espagnol Ion Izaguire, mais le cycliste français n’est pas loin et le public essaye de le pousser au maximum.

Après avoir basculé avec quelques secondes en tête à la fin du col, le coureur de l’équipe Cofidis file vers la victoire et remporte sa deuxième étape sur le Tour de France. Thibaut Pinot termine sixième de cette étape. De leur côté, les supporters vont continuer d'encourager les coureurs les uns après les autres jusqu’au sprinter Caleb Ewan, passé près de 30 minutes après l’espagnol.