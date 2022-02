Reprise du procès de Nordhal Lelandais ce lundi : "je confirme ce que j’ai dit vendredi, que je reconnais tous les faits qui me sont reprochés"

La troisième semaine du procès de Nordhal Lelandais, qui avait reconnu vendredi dernier avoir enlevé et tué volontairement Maëlys, s'ouvre ce lundi 14 février.

Pour la reprise du procès de Nordahl Lelandais lundi 14 février, des experts psychologues et psychiatres vont témoigner pour tenter de mieux cerner la personnalité de Nordhal Lelandais. En ouverture de cette troisième semaine de ce procès hors-norme, l'accusé a confirmé lundi matin à la présidente de la course d'assise les propos qu'ils avaient tenus vendredi dernier. « Je confirme ce que j’ai dit vendredi, que je reconnais tous les faits qui me sont reprochés », a affirmé l'accusé, qui reconnaît donc avoir donné la mort de manière volontaire à Maëlys et l'avoir enlevé au mariage.

Vendredi en fin de journée, poussé par son avocat, Me Alain Jakubowicz, Nordahl Lelandais a reconnu avoir enlevé et donné la mort "volontairement" à la petite Maëlys de Araujo le 27 août 2017. Un retournement de situation survenu aux dernières minutes de la dixième journée d'audience, alors que l'accusé s'en était tenu à sa version initiale, celle d'un meurtre involontaire, depuis le début de son interrogatoire sur les faits par la cour d'assises de l'Isère.