Renversée à Paris, l'Asvel poursuit sa série de défaite

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

A Paris, l'Asvel a concédé une cinquième défaite consécutive à l'extérieur, toutes compétitions confondues, malgré un bon début de match.

L'Asvel a une nouvelle fois été battue à l'extérieur, sur le parquet de Paris (111-96), enchainant la sa cinquième défaite de suite toutes compétitions confondues. Dix jours après son revers sur ce même parquet en Euroligue, l'équipe de Pierric Poupet a une nouvelle fois subi la loi des Parisiens.

Le match avait pourtant bien débuté pour les Villeurbannais, qui ont signé une première période quasiment parfaite. A la pause, les Rhodaniens comptaient 15 points d'avance et avaient déjà inscrit 64 points grâce notamment au duo De Colo-Lauvergne, toujours très inspiré.

Mais au retour des vestiaires, le réveil de Paris a été plus fort et a tout emporté sur son passage. 38-16 sur le troisième quart temps et les coéquipiers de Shorts et Hifi (55 points à eux deux), ont tout simplement renversé l'Asvel.

Les Villeurbannais poursuivront leur série de match à l'extérieur en se déplaçant sur le parquet de Saint-Quentin en Coupe de France avant de participer à la Leaders Cup à partir de vendredi. Le prochain match à domicile pour les Villeurbannais est prévu le 28 février face au Panathinaïkos en Euroligue. Soit plus d'un mois après son dernier match à Villeurbanne.