Renversant, l'OL se rapproche encore un peu plus de l'Europe

L'Olympique Lyonnais s'est imposé dimanche soir à Nantes en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux hommes de Pierre Sage de revenir à seulement deux points de l'Europe.

Quelle semble loin la période où l'OL luttait pour sa survie dans l'élite. La période où les coéquipiers d'Alexandre Lacazette étaient bon dernier de Ligue 1 et avaient toutes les peines du monde à remporter le moindre match. Ce dimanche, à Nantes, les hommes de Pierre Sage ont remporté un troisième match sur les quatre dernières journées de Ligue 1 (1-3). Mieux encore, à l'extérieur, les Lyonnais restent sur une incroyable série de 5 victoires consécutives en L1.

Ce dimanche soir, en clôture de la 28e journée, l'OL a d'abord été mené dans un stade à guichet fermé à la suite d'une sanction infligée au club Nantais, avant de renverser totalement la vapeur en seconde période. Après une première période loin de ses standards de ces derniers temps, l'OL a haussé le ton au retour des vestiaires, et a fini, par trois fois, par punir les Canaris dans le dernier quart d'heure de jeu.

Lacazette montre la voie

Lacazette, en renard des surfaces, a d'abord remis les deux équipes à égalité (75e, 1-1), avant que Fofana d'une frappe sublime vienne donner l'avantage aux visiteurs (1-2, 77e). Enfin, Gift Orban, entré en jeu, a donné plus d'ampleur au score dans les dernières secondes de jeu au terme d'une contre attaque parfaitement menée (1-3, 90+7).

Alors que Nantes reste englué dans le bas du tableau, à seulement deux points de la place de barragiste, cette belle victoire permet aux Lyonnais de faire une très belle opération dans la course à l'Europe. L'OL est désormais 10e, à seulement 1 point de Marseille et Rennes et surtout à deux points de la 7e place, occupée par Reims, et qualificative pour la Ligue Europa Conference.

10 - Lyon a glané sa 10e victoire en 16 matches de Ligue 1 dirigés par Pierre Sage (1 nul, 5 défaites), soit l'entraîneur le plus rapide à atteindre ce cap avec l'OL depuis Bruno Génésio en 2016 (16 matches aussi). Boost. pic.twitter.com/vDqyOL27ZH — OptaJean (@OptaJean) April 7, 2024

L'Olympique Lyonnais recevra Brest, dauphin du PSG au classement, dimanche prochain sur la pelouse du Groupama Stadium.