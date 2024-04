Ce weekend se tenait à Lyon la 20e édition du festival international Quais du Polar. L'événement a battu un nouveau record de fréquentation.

L'édition 2024 de Quais du Polar s'est terminée ce dimanche à Lyon. Au lendemain de cette 20e édition du festival international du Polar, les organisateurs ont indiqué avoir battu leur record de fréquentation. "Plus de 100 000 festivaliers et festivalières, et plus de 20 000 participants à la Grande Enquête dans la ville" ont participé à cette édition 2024, explique l'association Quais du Polar.

Les librairies en profitent aussi

"Nous montrons que la culture peut être une expérience empreinte de plaisir, de joie, de légèreté et d'humour, contribuant ainsi à la rendre accessible à tous et toutes" poursuivent les organisateurs dans un communiqué. Les librairies de la région lyonnaise annoncent plus de 330 000 euros de chiffres d'affaires sur les trois jours du festival, soit une augmentation de 15%.

Le livre de Morgan Audic, "Personne ne meurt à Longyearbyen" a remporté le prix des lecteurs, tandis que le roman de Bertrand Puard "Les Arsène, la clef aux trois joyaux" repart avec le prix jeunesse.

Après cette édition 2024 réussie, les organisateurs donnent déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 21e édition de Quais du Polar.