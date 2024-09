Le mois étudiant est l'occasion pour les étudiants villeurbannais d'être accompagnés au quotidien pour mieux s'installer après la rentrée.

À l'occasion de la rentrée universitaire, Villeurbanne accompagne ses étudiants dans leurs différentes démarches. "Pour que la rentrée ne soit pas synonyme de galère". Du 12 au 28 septembre, l'Espace jeunes leur propose donc ses services et conseils, ainsi que des animations gratuites.

Un marché gratuit le 28 septembre

Afin d'aider les étudiants à bien s'installer, l'Espace jeunes organise un marché gratuit le 28 septembre au 48 rue Verlaine. Grâce aux dons de particuliers, les jeunes pourront y trouver des équipements variés dont du mobilier, des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, de l'électroménager ou encore du linge de maison. L'Atelier soudé proposera aussi du matériel informatique reconditionné et à petit prix. Un stand Free Vélo'v sera également de la partie pour permettre aux étudiants de récupérer un vélo ou en louer un gratuitement. De plus, la CPAM, le Planning Familial, l’Institut Jean Bergeret et l’association Night Line animeront des ateliers santé.

Pour alimenter ce marché, les particuliers souhaitant aider les étudiants sont donc invités à faire des dons du 12 au 27 septembre. Ces derniers pourront être déposés directement à l'Espace jeunes de Villeurbanne. Il peut notamment s'agir d'objects du quotidien ou de petit mobilier. Le matériel doit être en état de marche et facilement transportable. L'Espace jeunes se réserve d'ailleurs le droit de refuser des objets ne correspondant pas à ces critères. Le 28 septembre prochain, les étudiants pourront ensuite faire leur marché sans dépenser et en choisissant ce dont ils ont besoin.

