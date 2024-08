Mercredi 11 septembre, l'Hôtel de Ville de Lyon accueille le 16e Salon du logement pour les jeunes afin de les aider dans leurs démarches.

À l'approche de la rentrée, de nombreux jeunes étudiants se retrouvent sans solution de logement. Un phénomène récurrent ces dernières années dans les grandes villes françaises et qui n'épargne par Lyon. C'est pourquoi le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) renouvelle son Salon du logement pour les jeunes. Organisé à l'Hôtel de Ville de Lyon le 11 septembre, l'événement réunira notamment des propriétaires, professionnels et associations.

Des offres de logements et propriétaires à disposition

Tout le long de cette journée, des offres de logement seront proposées aux visiteurs encore en recherche. Il leur sera ainsi possible de s'adresser directement aux propriétaires et de rencontrer des jeunes en recherche d'une colocation. Plusieurs stands seront à disposition des jeunes pour les informer sur les aides disponibles et les droits et obligations du locataire. Ceux qui le souhaitent pourront aussi être accompagnés dans la gestion de leur budget. Pour compléter le programme, la Ville proposera différentes animations au cours de la journée.

Le salon est d'ailleurs tant ouvert aux étudiants, alternants et apprentis qu'aux jeunes salariés ou en recherche d'emploi. Il suffit d'être âgé entre 18 et 30 ans et d'apporter sa pièce d'identité, un avis d'imposition et des justificatifs de ressources et de domicile.

