Lyon lance un appel à projet pour l'ancienne École des Beaux-Arts

La Ville de Lyon souhaite faire du site Neyret, en partie inexploité, un tiers-lieu de la transition écologique et y installer une "école de la résilience".

Située au cœur des Pentes de la Croix-Rousse, l’ancienne École des Beaux-Arts de Lyon s'apprête à reprendre vie. Ce bâtiment monumental de 6 000 mètres carrés, à l'abandon depuis 2007, fait en effet l'objet d'un appel à projet. Lancé par la Ville, ce dernier vise notamment à en faire un lieu dédié à la transition écologique.

Construit entre 1953 et 1958, le site Neyret a accueilli l'École des Beaux-Arts pendant près de 50 ans. Le bâtiment a ensuite été désaffecté puis occupé en partie par le Service archéologique de la Ville de Lyon. Cependant, le site ne peut plus accueillir de public du fait des dégradations.

15 millions d'euros de travaux

Outre l’installation de son service archéologique (SAVL), la mairie entend ainsi proposer des activités liées à la transition écologique. En particulier, la municipalité souhaite lancer une "école de la résilience" et un tiers-lieu. Après la phase de concertation, l'appel à projet vise à trouver des candidats pour la gestion et l’animation du lieu. Futur pôle d'activités, le site Neyret pourrait inclure des espaces de travail, d’expérimentations et de création, accueillir des rencontre et autres évènements. "L’objectif est de créer un tiers-lieu dédié au faire ensemble, ouvert à des initiatives entrepreneuriales, associatives et citoyennes", indique la Ville.

En anticipation de ce projet, des travaux de réhabilitation doivent être lancés prochainement. La municipalité a investi 15 millions d'euros pour la rénovation thermique du bâtiment et pour le mettre en sécurité. L'aile Ouest accueillera ainsi le SAVL et l'école de la résilience se trouvera dans l'aile Est. Celle-ci prendra la forme d'une plateforme co-construite dédiée aux savoirs, aux débats publics, expérimentations et formations. Les espaces restants seront quant à eux destinés au tiers-lieu de la transition écologique.

Les porteurs de projets intéressés doivent candidater avant le 6 décembre 2024 sur le site de la Ville de Lyon. Le lauréat sera désigné à partir d'avril 2025.

Lire aussi : "Sauveurs" du Vieux-Lyon, Annie et Régis Neyret à jamais main dans la main