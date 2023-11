Des portions d’autoroutes fermées à la circulation en soirée à Lyon

Jusqu’au 9 novembre, plusieurs chantiers conduits à Lyon nécessitent la fermeture en soirée de portions des autoroutes A7, A46 ou encore A47.

Des travaux d’entretien sont conduits cette semaine en soirée sur une partie de la M6/M7 à Lyon et des autoroutes de l’agglomération. Jusqu’au 9 novembre inclus, ces chantiers nécessitent des fermetures partielles en soirée, qui demanderont quelques adaptations aux automobilistes.

M7/M6

La circulation est interdite dans les deux sens entre le noeud du Valvert et Lyon-Centre, jusqu’au 9 novembre de 21 heures à 6 heures le lendemain. Cela implique une fermeture du tunnel de Fourvière.

A46 Sud

La bretelle Mions, en direction de Paris, est fermée ce mardi 7 novembre de 21 heures à 6 heures le lendemain.

A7

La bretelle d'entrée et de sortie de Solaize est fermée et la circulation est réduite, en direction de Marseille, entre Feyzin et Solaize, jusqu’au 9 novembre de 21 heures à 6 heures le lendemain.

A450

La circulation est interdite, dans les deux sens de la circulation, entre Pierre-Bénite et Brignais, jusqu’au 9 novembre de 21 heures à 5 heures le lendemain.

A47

La circulation sera réduite, en direction de Saint-Étienne, entre Chasse-sur-Rhône et Givors, le 9 novembre de 21 heures à 5 heures le lendemain.