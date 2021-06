Régionales : "on a su mobiliser notre électorat", explique Pierre Oliver (maire LR du 2e arrondissement de Lyon) dans 6 minutes chrono

Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono sur Lyon Capitale. Sur la liste de Laurent Wauquiez aux régionales, il pourrait être élu dimanche conseiller régional après le 2e tour.

"Quand on a une ligne claire, quand on assume qui on est, on a des résultats en phase avec nos électeurs". Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon, est l'invité de notre émission 6 minutes chrono.

En position éligible sur la liste de Laurent Wauquiez au régionales, Pierre Oliver analyse le score du candidat LR au 1er tour dimanche (43,79 %) : "On a su mobiliser notre électorat. Laurent Wauquiez avait un bon bilan, un bilan clair. Et un projet ambitieux. Laurent Wauquiez a toujours tenu les mêmes positions"

La suite de l'entretien TV avec Pierre Oliver est à retrouver ci-dessous :

Regarder aussi, après le 1er tour des régionales :