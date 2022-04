Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon, affirme que la ville de Lyon "loue depuis près d'un an des bureaux vides" rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Pierre Olivier, le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, s'est rendu ce mardi matin sur place, au 69 rue de la République, dans le 2e.

"Dès la mi-juin 2021, j’interrogeais l’exécutif sur les locaux pris à bail par la Ville de Lyon au 69 rue de la République, Lyon 2e pour faire face aux nombreux recrutements engagés sous ce mandat (400 annoncés). D’abord en commission le 17 juin puis en conseil municipal le 8 juillet 2021", explique Pierre Olivier. "Aujourd’hui ce sont 95 agents annoncés sur 2 073 m² (21,82 m²/agent) pour 811 000 € par an soit 67 583 €/mois ce qui place ces locaux dans la fourchette haute de l’immobilier de bureaux sur Lyon comme l’a fait remarquer Romain Billard (conseiller municipal de Lyon) lors du conseil municipal du 31 mars", ajoute le maire du 2e arrondissement, président du groupe de droite au conseil municipal de Lyon.

Scandaleux : La Mairie de Lyon loue depuis près d’un an des bureaux vides rue de la République. Cet amateurisme coûte au contribuable lyonnais près de 70.000€ par mois. @Gregorydoucet je vous demande de rendre des comptes! #Lyon #Gabegie pic.twitter.com/CA412aakPI — Pierre OLIVER (@poliver69) April 5, 2022

"Soucieux de la bonne utilisation des deniers publics, je me suis rendu sur place ce matin et j’ai constaté qu’aucun agent de la Ville de Lyon n’occupait à ce jour ces locaux. Seuls des ouvriers d’entreprises sous-traitantes de la Ville sont à l’œuvre pour les aménager moyennant 650 000 € [...] Cela signifie donc que depuis des mois, l’argent des Lyonnais est tout bonnement jeté par les fenêtres par le Maire de Lyon et sa majorité", ajoute Pierre Oliver, réclamant que le maire de Lyon, Grégory Doucet "s’explique sans tarder sur cette scandaleuse affaire".

"Cet amateurisme coûte au contribuable lyonnais près de 70.000€ par mois", conclut-il.

Plus d'informations à suivre.