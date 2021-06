Régionales à Lyon : sondage, Wauquiez toujours en tête à une semaine du 1er tour

À une semaine du 1er tour des élections régionales, le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, est toujours favori à sa succession. Dans un nouveau sondage, OpinionWay pour Cnews, la tête de liste LR arrive loin devant les autres candidats au 1er et au 2e tour.

Nouveau sondage, ce lundi 14 juin, et nouvelle large victoire annoncée pour Laurent Wauquiez, le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces dernières estimations, OpinionWay pour Cnews, donnent le candidat LR et de l’UDI vainqueur au soir du 20 juin, avec 35 % des intentions de vote. Il devance le candidat RN, Andrea Kotarac (22 %) et le candidat LREM, Bruno Bonnell (15 %).

Une tendance qui confirme celle annoncée le 25 mai dernier, dans un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale. Celui-ci plaçait déjà Laurent Wauquiez très largement en tête des intentions de vote en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 36 % de voix au premier tour.

La gauche ne progresse pas

Les listes emmenées par la gauche ne progressent pas à une semaine du premier jour de l'élection et leurs intentions de vote ont même tendance à baisser. Europe Écologie-Les Verts (EELV) menée par Fabienne Grebert recueillerait 11 % des intentions de vote (-2 points), Najat Vallaud-Belkacem qui représente la liste du Parti socialiste (PS) et du Parti radical de gauche (PRG) stagne à 10 % des voix, et la liste de Cécile Cukierman, La France Insoumise (LFI) et du Parti communiste (PC), chute d’un point pour s’établir à 6 %.

Le candidat LR est aussi donné vainqueur lors du second tour, le 27 juin, avec 40 % des intentions de vote. Il bénéficierait alors d'une avance confortable s’il était opposé à Andréa Kotarac (22 %) Bruno Bonnel (16 %). Dans le cas où les listes de gauche (PS, PC, PRG et France Insoumise) se réuniraient derrière Fabienne Grebert, la candidate écologiste obtiendrait 22 % des votes. Si la candidate de la gauche unifiée était Najat Vallaud-Belkacem, elle obtiendrait 23 points.

