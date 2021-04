Région de Lyon : Des auto-test et des capteurs de CO2 dans les lycées

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR), commence prépare le retour dans les lycées de la région de Lyon.

"Nous voulons faire attention à la qualité de l'air de nos élèves" explique Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR). Les salles de classe des lycées pourront être équipées de capteurs de CO2 signalant le moment où il faut ouvrir la fenêtre de la classe. Des auto-tests seront aussi distribués aux élèves et aux personnels scolaires.

Des capteurs de CO2 "made in France"

Dès le mois de mai, 80 salles de classes, dont au lycée du Parc (6e arrondissement) qui pilote l'opération, seront équipées de capteur de CO2 "made in France". L'objectif de cet outil est de prévenir via une diode rouge, les occupants de la pièce qu'il est temps de renouveler l'air. Au prix de 250 euros l'unité, ces petits outils seront entièrement financés par la région, tant pour les lycées publics que les lycées privés. 200 000 auto-tests seront aussi distribués auprès des lycéens et du personnel travaillant en dans les lycées.

Ce qui était déjà annoncé

Laurent Wauquiez a aussi rappelé sa volonté d'installer des purificateur d'air dans les salles de classe. Déjà en mars, il annonçait que 2 500 purificateurs allaient être déployés dans 285 lycées et dans 189 communes pour leurs écoles en Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, 1200 ordinateurs sont mis à disposition des proviseurs afin de permettre aux élèves ne disposant pas de matériel, de pouvoir se connecter.

Pour rappel, les lycéens sont en demi jauge, la moitié de chaque classe doit se connecter pour avoir accès aux cours.