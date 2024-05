Réforme du périscolaire à Lyon : les parents d'élèves indignés "face au silence" de la mairie

Les représentants des parents d'élèves d'une soixantaine d'écoles lyonnaises opposés à la nouvelle réforme du périscolaire disent leur "indignation face au silence" de la mairie.

La mobilisation des parents d'élèves contre la réforme du périscolaire de la Ville de Lyon ne s'essouffle pas. Le 4 avril dernier, les représentants de parents d'élèves d'une cinquantaine d'écoles avaient envoyé un courrier à la mairie dans lequel ils demandaient à l'adjointe en charge de l'éducation, Stéphanie Léger, de revoir sa copie.

Ils demandaient notamment la possibilité d'un "aménagement des horaires de sortie", avec la mise en place d'une "possibilité de sortie entre 17 h 10 et 17 h 30, ainsi que la possibilité de sortie à 17 h 45". Dans un communiqué diffusé ce lundi, les représentants de parents d'élèves, réunissant maintenant plus de 60 écoles déplore que, "malgré deux relances envoyées les 24 avril et 2 mai, le collectif n'a reçu aucune réponse".

La réforme Pep's

Le 21 mars, le conseil municipal a adopté la réforme du temps d'accueil périscolaire dans les écoles de la Ville de Lyon. Baptisée "Pep's", cette nouvelle organisation est depuis sous le feu des critiques d'un peu moins de 2 000 parents d'élèves signataires d'une pétition. Ils regrettent notamment de ne pouvoir venir chercher leurs enfants qu'à partir de 17 h 45 en maternelle et 18 h en élémentaire, contre 17 h 30 actuellement. "Pep's" prévoit en effet un temps unique de 16 h 45 à 18 h 30, avec un départ des enfants échelonné à partir de 18 h, contre une organisation actuelle en deux accueil distincts, l'un de 16 h 45 à 17 h 30, l'autre de 17 h 30 à 18 h 30, avec deux tarifs différents.

"Cette absence de communication est source d’incompréhension et de colère pour les parents qui s’interrogent sur ce manque de dialogue et de considération, à l’heure où, pourtant, la co-éducation et la démocratie participative sont si souvent mises en avant par la majorité municipale", ajoutent-ils.

Les représentants des parents d'élèves ont par ailleurs diffusé un questionnaire sur le temps périscolaire ayant permis de recueillir l'avis de près de 1 560 personnes. Selon les résultats de ce questionnaire, 68 % des répondants expriment une satisfaction envers le périscolaire actuel contre 4,5 % pour la réforme Pep's.

75 % des sondés favorables à une sortie à 17 h 30

75 % des répondants se disent favorables à une sortie à 17 h 30 pour tous les élèves, contre 17 h 45 pour les maternelles et 18 h pour les primaires prévues dans la nouvelle organisation Pep's. 51 % souhaitent par ailleurs qu'il soit possible de modifier les jours d'inscription d'une semaine à l'autre.

"Le collectif des RPE réitère donc son appel à Mme Léger et à M. Doucet afin qu’un dialogue serein soit ouvert et des aménagements envisagés au dispositif PEPS", explique-t-il dans son communiqué. Et d'ajouter : "Il est par ailleurs inadmissible que les familles soient mises sous pression comme c’est le cas actuellement par des campagnes massives de SMS et mails pour que les familles s’inscrivent au périscolaire le plus vite possible, et que lors des inscriptions, à leurs interrogations il leur soit répondu 'c’est ainsi, adaptez-vous, cela ne changera pas'."

