Louis Pelaez quitte la présidence du groupe Inventer la Métropole de demain

Nicole Sibeud succède à Louis Pelaez à la tête du groupe d'opposition Inventer la Métropole de demain.

À la tête du groupe Inventer la Métropole de demain pendant quatre ans, Louis Pelaez cède sa place à Nicole Sibeud, "à la fois pour des raisons personnelles et par volonté du groupe de faire tourner la présidence".

"Louis Pelaez a piloté le groupe avec le sens des responsabilités et les convictions qu’on lui connaît, en ayant à cœur de préserver les valeurs d’humanisme et d’ouverture d’esprit qui font l’ADN du groupe", indique le groupe dans un communiqué de presse.

Et de conclure : "De par sa riche expérience et sa maîtrise des domaines de compétence de la Métropole, (Nicole Sibeud) s’attachera à préserver les sensibilités diverses et les compétences individuelles du groupe pour répondre aux attentes de nos concitoyens et préparer les prochaines échéances à venir."