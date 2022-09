Porté par la Métropole de Lyon, le projet de transformation de l'ancien collège Maurice Scève (4e arrondissement) prendra la forme d'un nouveau lieu de vie, avec une offre de 105 logements, avant la fin 2024.

Le projet d'aménagement de la Métropole vise à la création d'un espace de plus de 9 000 m2, avec une offre de 105 logements, dont 36 logements locatifs sociaux et 69 logements en accession abordable (BRS). « La Ville de Lyon agit aux côtés de la Métropole pour développer le logement abordable sur tout son territoire et résorber son déficit de logement social», exprime Grégory Doucet (EELV), maire de Lyon. Côté écologie du bâti, les matériaux biosourcés (bois, etc...) et géosourcés (notamment pour contrôler l'empreinte carbone) ont été privilégiés. Pour l'énergie, des panneaux photovoltaïques seront installés pour la production et la consommation d'électricité des bâtiments. Le chauffage sera assuré par une chaufferie à bois.

La Métropole annonce aussi :

-900 m² de locaux d’équipements pour accueillir les nouveaux bâtiments de la Maison de l’enfance et de la jeunesse de la Croix-Rousse.

-550 m² de locaux commerciaux.

-1 parc avec de la verdure.

Pour aller plus loin, Mazaud Construction et le cabinet d'architecture Rue Royale sont retenus par le bailleur social, Grand Lyon Habitat.« Face à la hausse des prix de l’immobilier dans les quartiers prisés comme la Croix Rousse, le rôle de Grand Lyon Habitat est de préserver l’accès à un logement abordable de qualité pour les familles modestes et ainsi participer à la construction d’une ville plus accueillante», souligne François Thevenieau, président du Grand Lyon Habitat.

Le budget prévisionnel des travaux de ce programme s'élève à 15,3 millions d'euros avec un objectif de lancer le chantier mi-2023, pour une livraison des logements fin 2025.

