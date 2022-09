Lyon : un tramway sous la Croix-Rousse ?

Les écologistes réfléchissent à la création d'une ligne de tramway sous le tunnel de la Croix-Rousse.

Aux frontières nord et en marge des dossiers concernant la rive droite et l’apaisement de la Presqu’île, la Métropole de Lyon et le Sytral étudient un projet de transports en commun qui pourrait chambouler la circulation dans l’hypercentre de Lyon. Une ligne forte entre Écully, la Duchère et la Part-Dieu est à l’étude et elle emprunterait le tunnel de la Croix-Rousse. La Métropole planche sur deux scénarios qui influeraient sur la circulation dans la galerie dédiée aux véhicules. L’option tramway déboucherait sur le passage à deux fois une voie du tunnel. Celle d’un bus à haut niveau de service en site propre laisserait trois voies pour les automobilistes. Le Sytral et la Métropole arbitreront ce projet à l’automne. “Il y a quelques années, le tunnel avait été fermé pendant un an pour les travaux du tunnel modes doux. À l’époque, il n’y avait pas d’alternatives de transports en commun et les choses s’étaient plutôt bien passées. Là, nous aurions un tramway ou une ligne forte de bus qui va répondre au besoin de la moitié des 50 000 usagers journaliers”, veut croire Jean-Charles Kohlhaas.