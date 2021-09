Re Lyon Nous : une journée culturelle et sportive autour du patrimoine lyonnais

La 6ème édition de Re Lyon Nous se déroule dimanche 26 septembre 2021, avec 2500 participants.

800 équipes vont se tenir sur la ligne de départ de l'édition 2021 de Re Lyon Nous dimanche 26 septembre. Cette évènement organisé par la mairie de Lyon, propose aux Lyonnaises et aux Lyonnais une journée autour de parcours ludiques, sportifs et culturels en équipe. Cette année, la thématique est « Une traversée des époques ». 2500 participants se sont inscrits et l'évènement est complet.

Les équipes découvriront des parcours de 7 et 10 km avec des comédiens professionnels qui animeront les énigmes à résoudre. Les départs sont prévus par vague depuis 8 heures du matin, par équipe de 2 à 4 personnes, depuis le Conservatoir à rayonnement régional de Lyon, près de la basilique de Fourvière.

En 2019, Re Lyon nous avait réuni 5 000 participants avec 1 580 équipes inscrites.