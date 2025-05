Rave-party dans l’Ain : une jeune femme décède et 5 000 personnes encore présentes 

Dans la nuit du 29 au 30 mai, plusieurs milliers de personnes se sont réunis sans autorisation sur des terrains des communes d'Innimond et de Lompnas dans l'Ain. Malgré l’intervention de la police, 5 000 personnes sont encore présentes ce samedi et une jeune femme de 34 ans est décédée cette nuit.

Alors que la préfecture de l’Ain a pris un arrêté le 15 mai dernier interdisant temporairement "tout rassemblement festif à caractère musical non autorisé" ainsi que le "transport de matériel de son", plusieurs milliers de personnes se sont réunis dans la nuit du 29 au 30 mai sur des terrains des communes d'Innimond et de Lompnas, dans l'Ain, pour organiser une rave-party. Si le nombre de participants était estimé à 2 500 vendredi matin par les services de l’État, il serait aujourd’hui de 5 000.

Lire aussi : Rave-party dans l'Ain : plus de 2.500 personnes réunies sans autorisation

Dans un communiqué publié ce samedi, la préfecture de l’Ain annonce également qu’une jeune femme de nationalité néerlandaise âgée de 34 est décédée cette nuit "malgré l’intervention des secours et leur tentative de réanimation." Elle annonce par ailleurs qu’une enquête a été ouverte. Elle ajoute : "Plusieurs victimes ont également été prises en charge par les associations de sécurité civile présentes sur place, en lien avec les sapeurs-pompiers du SDIS de l’Ain."

Les forces de l’ordre sont toujours sur le terrain "pour maîtriser l’accès à la zone de la manifestation illégale, contrôler et verbaliser les véhicules et les personnes accédant au site, procéder aux saisies, et assurer l’ordre public", indiquent encore les services de l’État.