Rave-party dans l'Ain : plus de 2.500 personnes réunies sans autorisation

Une rave-party a eu lieu dans l'Ain, dans les communes d'Innimond et de Lompnas, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 mai.

Un rassemblement organisé "sans concertation avec les pouvoirs publics" et "au mépris des règles élémentaires de sécurité". Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 mai, de (très) nombreux participants se sont regroupés sur des terrains des communes d'Innimond et de Lompnas dans l'Ain (01), et plus particulièrement au lieu dit "Le Blettonne" pour participer à "une manifestation illégale de type rave party non déclarée", a dénoncé la préfecture de l'Ain dans un communiqué publié ce vendredi 30 mai.

Ce vendredi matin, le nombre de participants était estimé à 2.500 personnes environ. Un rassemblement qui viole l'arrêté préfectoral pris le 15 mai portant sur l'interdiction temporaire de "tout rassemblement festif à caractère musical non autorisé" et de "tout transport de matériel de son".

Les forces de l'ordre engagées

Les forces de l'ordre sont depuis ce vendredi matin sur place pour évacuer la foule et interdire l'accès à la zone. De son côté, la préfère de l'Ain condamne fermement cette installation illicite et rappelle "l'interdiction de tout rassemblement festif à caractère musical sur l'ensemble du département du mercredi 28 mai à 12h au lundi 2 juin à 12h", ainsi que du vendredi 6 juin au mardi 10 juin.

Toute infraction est passible de sanctions, rappelle la préfecture.