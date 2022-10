Quels concerts choisir à Lyon cette semaine ?

Comment rythmer sa semaine en musique à Lyon ? Aperçu de trois concerts aux styles antagoniques, à découvrir dès mardi 11 octobre.

11 octobre : un quartet jazz au Périscope

Avec ses sonorités free jazz mêlées à une énergie féroce, le quartet danois et norvégien Emmeluth’s Amoeba se produit aux quatre coins de l'Europe depuis quelques années, et est déjà passé par le Copenhagen Jazz Festival, ou encore le Summer Bummer Festival d'Anvers. Composé de la saxophoniste et compositrice Signe Emmeluth, du guitariste Karl Bjorå, du batteur Ole Mofjell et du pianiste Christian Balvig, il compte parmi les meilleurs noms de la scène scandinave actuelle. Riche d'une musique vive et créative, il surprendra le public par ses rythmiques inspirées

Concert au Périscope, à 21 h sur la grande scène.

13 octobre : hommage à Leonard Cohen au Marché Gare

H-burns, c'est le musicien folk qui a passé 15 ans à sillonner les routes, enchaînant 7 albums solo. L'artiste décide aujourd'hui de rendre hommage au célèbre poète canadien Leonard Cohen, mort en 2016. Suivant cette idée, H-Burns a enregistré de nombreux classiques du répertoire du chanteur, en s'accompagnant du Stranger Quartet. En résulte un disque intitulé Burns on the wire, dans lequel on retrouve, entre autres, des collaborations avec Pomme, Lou Doillon et Kevin Morby. Le 13 octobre donc, c'est poésie garantie.

Concert au Marché Gare à 20 h.

14 octobre : du rap lyonnais à La Marquise

A la péniche La Marquise, on retrouvera Mazoo, un artiste connu des Lyonnais, notamment pour son rap en improvisation initié en 2015, puis pour son collectif Lyonzon, crew qui compte désormais une quinzaine de membres. Le producteur Rolla, ami d'enfance du chanteur, tient aujourd'hui une grande place dans son univers, depuis la fusion de leurs deux visions présentée dans le projet MazaRollo. Mazoo s'ouvre désormais davantage à la scène émergente et aux artistes du studio Kasanostra.

Concert à La Marquise à 20 h.