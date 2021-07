Quelques bouchons mais une circulation plus fluide au départ de Lyon ce dimanche

Sur l'A7 en direction de Marseille on compte une vingtaine de kilomètres de bouchons à la mi-journée dimanche 11 juillet .

En ce premier week-end des vacances scolaires, Bison Futé avait classé samedi 10 juillet en rouge dans le sens des départs. La circulation est beaucoup plus aisée ce dimanche 11 juillet, même si des embouteillages ralentissent la circulation dans le sens Lyon vers Marseille.

À 14 heures, vers Valence, la circulation est la plus ralentie, avec 15,0 kilomètres de bouchons sur l'A7. À la sortie de Lyon, on compte 7,1 kilomètres sur l'A7 vers Marseille et 3,5 kilomètres de Lyon vers Vienne sur l'A7N.

En tout, sur la région Rhône-Alpes Bison Futé comptabilise 35 kilomètres de bouchons à 14 heures, avec un pic vers 13h de 51,4 kilomètres d'embouteillages. Il fallait compter une demi-heure de plus sur le trajet entre Lyon et Valence.