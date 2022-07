Que faire à Lyon ? Les bons plans du week-end (15 au17 juillet)

Pour profiter du week-end prolongé sans subir la canicule, découvrez notre sélection d'évènement à Lyon ce week-end du 15 au 17 juillet.

Le rallye de Gones

L'évènement tourne autour des scooters européens vintages : Vespa, Lambretta, Peugeot, etc. C'est un vrai retour dans le passé qui s'opère. Symbole de liberté et de "dolce vita", le scooter sera au cœur du festival avec une exposition d'anciens modèles, des boutiques de pièces détachés, et des ballades. Le plus chanceux repartira avec un scooter flambant neuf lors de la grande tombola organisée. Et le soir, des concerts et dj set sont prévus pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit.

Intérieur Queer

Durant tout le week-end le monde drag s'invite à Lyon. Le HEAT, le Sucre, le Transbordeur, La Madone, Le Loupika, le Centre LGBTI+ et la galerie Kashagan prêtent leurs locaux à l'équipe de l'Intérieur Queer. Des ateliers de sensibilisation, des shows et dj sets sont prévus sur les 4 jours afin d'en finir avec les discriminations. Convivial et festif, le festival accueille petits et grands, amateurs et professionnels, familles et amis. En bref, tout le monde est invité.

Le week-end bamboche vintage

Le 16 et 17 juillet, la station Mue se transforme en marché vintage. De nombreuses fripes serontprésentées, ainsi que des artistes et artisans qui exposeront et vendront leurs créations (affiches, bijoux, vêtements, etc). Des ateliers sont également prévus comme du upcycling de t-shirt ou de la création artisanale avec des fleurs séchées. Le tout au rythme de plusieurs dj sets qui défileront la journée et la nuit. Le samedi, l'évènement est gratuit jusqu'à 16h, puis la place passera à 5€. Le dimanche, l'évènement sera gratuit toute la journée.

La rétrospective de Ridley Scott

Profitez du dernier week-end de la rétrospective de Ridley Scott. Depuis le 1er juin, l'Institut Lumière met à l'honneur le cinéaste contemporain en projetant ses films incontournables de 1977 à 2021. Alien, Thelma et Louise, Gladiator, House of Gucci, découvrez ou redécouvrez ces classiques cinématographiques. Pour le dernier week-end de l'évènement, sont à l'affiche : Les Duellistes, Alien - le 8e passagers, 1492 : Christophe Colomb, Gladiator, Kingdom of Heaven Director’s Cut et Prometheus.

Vogue de la nuit

Les Nuits de Fourvière collaborent avec les Subs ce week-end pour revenir sur les origines de la fête. Expositions, concerts, dj sets et performances artistiques de danse et de chants sont prévus aux Subs. Vendredi, les organisateurs ont prévus de revenir sur les origines des clubs et des dancefloor du 17h à 1h30. L'entrée est gratuite jusqu'à 20h. Pour le samedi, les festivités débuteront à 16h et l'entrée est gratuite jusqu'à 18h30. Cette fois ce sont les débuts de la musiques électro qui seront mis à l'honneur.

