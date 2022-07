Du 14 au 17 juillet se déroulera la 6e édition du rallye des gones à Sathonay-Village. Un évènement ouvert à tous autour de scooters plus ou moins vintages, de food-trucks et de concerts.

Afin de profiter du week-end prolongé de la Fête Nationale, le Rallye des gones propose un week-end festif autour du scooter. Le thème du week-end est simple : les scooteurs européens d'époque. "Ces véhicules intemporels, symboles de liberté et d’amitié, fédèrent un nombre impressionnant de personnes à travers le monde." explique un parole du Scooter Club Lyonnais.

Grâce à cette passion autour du deux roues, l'évènement prévoit d'accueillir 900 personnes (scootérisés et visiteurs).

Organisé par Scooter Club Lyonnais, l'évènement se veut inclusif. Les professionnels, les amateurs, ou les familles, tout le monde est invité. Pour pouvoir toucher un maximum de public, le programme s'annonce riche. Des animations tout le long du week-end, 4 concerts gratuits, 2 shows burlesques, 15 DJ sets, une grande tombola (avec scooters neufs comme lots) et plus de 2000 repas prévus ont été prévus. Et bien sû des stands réservés au monde du scooter avec des modèles vintages, des accessoires ou des pièces détachées; les passionnés seront gâtés.

Des balades et des défiles sont organisés samedi et dimanche. Nouveauté de cette année, une balade inédite est organisée. Les participants du rallye Lyon Charbonnières 1952 et 1958 ont été invités pour refaire leurs courses 70 ans après.