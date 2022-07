Le festival Intérieur Queer revient dans tout Lyon

Pour sa 5e édition, le festival "Intérieur Queer" profite du week-end prolongé pour s'éparpiller un peu partout à Lyon.

"Manifeste festif qui questionne les représentations des genres et des identités sexuelles, tout en mettant à l’honneur les musiques actuelles". Voilà comment se définit Intérieur Queer, festival des cultures queer qui se tient à Lyon du jeudi 14 juillet au dimanche 17 juillet.

Pour sa 5e édition dans la capitale des Gaules, le festival est profondément engagé dans la lutte contre toute forme de discrimination. L'évènement se veut "fédérateur et intergénérationnel, vivant et festif" et ouvert à tous les publics.

Pendant 4 jours, le festival prendra la contrôle de lieux emblématiques de la vie culturelle et nocturne de la ville tels que le HEAT, le Sucre, le Transbordeur, La Madone, Le Loupika, le Centre LGBTI+ et la galerie Kashagan.

Le public pourra assister à des ateliers et participer à des discussions sur le monde drag les après-midis. Le soir, des shows assurés par des professionnels ou des amateurs, ainsi que des dj sets animeront le festival. La plupart des évènements sont gratuits et sans réservations comme tous ceux prévus au HEAT. Mais d'autres sont payants, avec des prix différents selon les lieux.

Les organisateurs du festival le clament du haut de leurs talons : c'est par la fête et l'art que la transmission s'exercent et que la discrimination disparaît.

