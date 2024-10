Escalade, street-art, cinéma... Lyon Capitale vous a concocté une liste de cinq activités à ne pas louper ce week-end du 11 au 13 octobre.

Une séance d'escalade totalement gratuite

La salle d'escalade Climb Up Confluence. (@Climb Up)

De l'escalade gratuite pour tous les étudiants ! Depuis le 7 octobre et jusqu'à ce dimanche, Climb Up ouvre effectivement ses portes gratuitement dans l'une de ses 31 salles de France. L'occasion pour les curieux, débutants ou confirmés n'ayant jamais grimpé à Climb Up de venir découvrir cette pratique. Attention tout de même à ne pas oublier son justificatif en cours de validité, réclamé pour pouvoir participer.

Un festival international de théâtre

Façade du théâtre des Célestins. @WilliamPham

Le festival Contre-Sens (ex Sens Interdits) entame sa deuxième édition, samedi 12 octobre, et se poursuivra jusqu'au 26 octobre prochain. Pour cette journée d'ouverture, plusieurs temps forts sont donc au programme, avec comme fil rouge les "formes de résistances populaires et culturelles". Le spectacle Mimoun et Zatopek sera accompagné d'ateliers, de débats ou encore d'une web radio tout au long de la journée pour rencontrer les artistes invités. L'entrée est fixée à 10 euros. Sur la totalité du festival, sept spectacles sont proposés.

Le street-art et de la street-culture à la Guillotière

L'association Re(a)dorons la Guillotière et Zoo Art Show sont de retour, ce samedi 12 octobre, de 11 h à 23 h, pour le Guillotière Street Show. Un événement autour du street-art et de la street-culture, pendant lequel plusieurs endroits du quartier lyonnais seront peints par une douzaine d'artistes du collectif Zoo Art Show. Les métiers de bouche seront, eux aussi, présents autour des oeuvres. Une déambulation festive et colorée est ainsi prévue autour des thèmes de l'Asie, l'Afrique et l'Orient. Une battle de breakdance est aussi organisée sur la place Gabriel-Péri.

Mâchon’Week, c'est bientôt fini

© Julien Barletta

La semaine "du bon boire et du bon manger lyonnais" est en effet de retour et se poursuit jusqu'à samedi. Une Closing party est organisée samedi chez In-sted, dans le 3e arrondissement lyonnais, avec au programme des dégustations de vins en compagnie de vignerons locaux. Les chefs Théo Sanchez et Rebecca Azoulay seront, eux aussi, de la partie. L'ouverture des portes est à 17 h.

Les 15 ans du Festival Lumière

Cérémonie d'ouverture du Festival Lumière 2018, à la Halle Tony Garnier (©Flora Chaduc)

Le Festival Lumière revient pour la quinzième année. La soirée d'ouverture se déroule ce samedi 12 octobre, avant que le festival ne reprenne son court jusqu'au dimanche 20 octobre prochain. Le cinéaste Costa-Gravas, invité d'honneur, sera présent dès 18 heures à la Halle Tony Garnier. Et aussi, cette cérémonie signera notamment le retour du film "Un Revenant" de Christian Jacques, projeté en ouverture. Dimanche, une séance famille est également prévue à 15 heures avec une séance géante des 12 travaux d'Astérix à la Halle Tony Garnier.

A noter que plusieurs films avec Vanessa Paradis sont programmés, mais aussi et surtout, l'actrice échangera avec le public, ce dimanche 13 octobre, à 11 heures, au Pathé Bellecour.

