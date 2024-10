Alors que la tempête Kirk a traversé Lyon dans la soirée du 9 au 10 octobre, 150 mineurs isolés sont restés sans solution de logement. Dans un communiqué, le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse dénonce l’inaction des collectivités.

Les 150 mineurs isolés logeant dans le square du Béguin, dans le 7e arrondissement de Lyon, ont vécu "une nuit de calvaire" entre les 9 et 10 octobre lors du passage de la tempête Kirk. Des rafales de vent jusqu’à 110 km/h ont été enregistrées dans la capitale des Gaules, entraînant de nombreux dégâts, notamment dans le 7e arrondissement où se trouvaient les jeunes migrants.

Seuls des dégâts matériels à déplorer

"Des branches se sont cassées et sont tombées sur certaines tentes, dont les occupants s'étaient éloignés par précaution", indique ainsi le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse. Et d’ajouter : "Malgré les alertes des voisins et du Collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse, la Préfecture n'a pas daigné organiser de mise à l'abri en réquisitionnant un lieu." Fort heureusement, seuls des dégâts matériels ont été déplorés. "Les jeunes n'ont eu d'autre choix que d'attendre sous la pluie ou dans le métro jusqu'à ce que le vent tombe, et de déblayer eux-mêmes le campement, avec l'aide de voisins venus prêter main forte. Le barnum sous lequel ils pouvaient s'abriter et faire leurs devoirs a cédé, de même que de nombreuses tentes", dénonce encore le collectif.

Tentes des mineurs dans le square du Béguin. Photo collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse

Toujours dans son communiqué, le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse appelle donc la préfecture du Rhône, la Ville et la Métropole de Lyon à se concerter "pour mettre en place une solution digne et pérenne pour l'ensemble des mineurs isolés à la rue sur le territoire de la Métropole." Un rassemblement est par ailleurs organisé avec le collectif Jamais Sans Toit le 17 octobre devant la préfecture du Rhône à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère.

