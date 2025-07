Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune pluie-inondation ce lundi 21 juillet 2025.

Après un weekend orageux sur une bonne partie de la région, la pluie sera de nouveau présente à l'est. Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi été placés en vigilance jaune pour un risque de pluie et d'inondation. Il s'agit de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère et de la Drôme.

Une vigilance qui sera valable seulement jusqu'à ce lundi matin à 10h. Avant un retour au calme niveau météo dans toute la région.