Orages : plus de 6000 impacts de foudre dans la région dimanche

Plus de 6000 impacts de foudre ont été recensés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières 24h, preuve de l'activité orageuse intense qui a balayé la région.

Cette fin de weekend aura été animée dans le ciel de toute la région lyonnaise avec des orages parfois violents qui ont balayé l'Auvergne-Rhône-Alpes tout au long de la journée de dimanche. Preuve de cette activité orageuse intense, Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, a recensé plus de 6000 décharges de foudre sur la région.

880 impacts ont été notés en Auvergne et 5274 en Rhône-Alpes, principalement en deuxième partie de journée. Des orages qui ont laissé placé dans l'est de la région à de la pluie avant le retour d'un temps plus calme pour cette après-midi sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes.