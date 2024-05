Audrey Hénocque reprend la délégation culture de la Ville de Lyon laissée vacante depuis l'éviction de Nathalie Perrin-Gilbert.

Comme attendu, la Ville de Lyon a officialisé ce lundi la nouvelle composition de son exécutif après que l'adjointe en charge de la culture, Nathalie Perrin-Gilbert, s'est vue retirer sa délégation par le maire Grégory Doucet. Comme le prédisaient les observateurs de la vie politique lyonnaise, c'est la première adjointe, Audrey Hénocque, déjà en charge des finances et des grands évènements, qui récupère la délégation laissée vacante.

Elle sera épaulée par Emmanuel Giraud (PS) qui sera en charge de l'Education artistique et culturelle, et des Droits culturels et par Adrien Drioli, récompensé par un poste en charge de l'Achat public responsable et les Nouvelles ressources, après qu'il a quitté le groupe Lyon en commun de NPG, lui reprochant ses "propos tenus dans la presse locale et nationale, sans concertation ni discussion".

La conseillère municipale écologiste Marie Alcover deviendra quant à elle adjointe déléguée aux jeunesses et à la vie étudiante, libérant Chloë Vidal d'une délégation. En faisant entrer dans sa majorité un élu PS et un élue du groupe Lyon en commun, qui devrait désormais être présidé par Nathalie Perrin-Gilbert, Grégory Doucet tente de conforter sa majorité au-delà du groupe écologiste en vue des prochaines élections municipales.

