Présidentielle à Lyon : les Verts en ordre de marche

Tractage, collage... les soutiens de Yannick Jadot sont actifs dans le Rhône et à Lyon, en vue de l'élection présidentielle.

Après le meeting du candidat il y a quelques semaines, les militants d'Europe-Écologie les Verts se sont rendus ce samedi 19 février sur les marchés de Lyon et Villeurbanne. Ils ont distribué des tracts concernant la candidature de Yannick Jadot à l'élection présidentielle (10 et 24 avril). "Le renouvellement démocratique auquel nous appelons doit résolument s’appuyer sur les citoyens et citoyennes. L’écologie a toujours remporté des victoires grâce à son vaste ancrage dans la société civile mobilisée. Celles qu’elle remporte déjà, hors des périodes électorales, sont les milliers d’initiatives citoyennes qui, partout en France, transforment déjà nos territoires et nous donnent à voir les prémices du monde d’après", soutient le parti EELV rhodanien. Yannick Jadot, lui, sera en meeting à Clermont-Ferrand vendredi 25 février.

D'autres rendez-vous sur le terrain

Le parti organise plusieurs rendez-vous sur le territoire, afin de rencontrer les habitants. L'objectif de ces rencontres est de faire remonter une proposition pour le projet présidentiel du candidat :