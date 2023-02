Deux manifestations prévues à Lyon samedi 18 février

Deux manifestations sont organisées à Lyon ce samedi 18 février. La première, contre les centres de rétention. La seconde, en soutien à l'Iran.

La manifestation contre la loi Darmanin et les centres de rétention à 14h. Celle en soutien à la révolution en Iran et en hommage à Mohammad Moradi se tiendra à 15h.

Contre la loi Darmanin et les CRA

Une manifestation est organisée par le collectif Anticra à Lyon. Elle débutera à 14h place Gabriel-Péri et se dirigera rue Dunoir près de la préfecture. Le cortège sillonnera les rues Paul-Bert, André-Philip et Servient et passera par l’avenue Maréchal-de-Saxe.

L'an passé, un CRA de 140 places a été ouvert près de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Les militants s'inquiètent du traitement réservé aux personnes immigrées et lutte contre les expulsions.

Pour L'Iran, pour Mohammad Moradi

La seconde manifestation se tiendra à partir de 15h et fera le trajet entre Jean-Macé et la place Bellecour. La mobilisation en soutien à la révolution en Iran continue à Lyon.

Signe de paix sur le drapeau iranien © Julien Barletta

Le cortège rendra aussi hommage à Mohammad Moradi un étudiant de 38 ans qui s'était suicidé à Lyon pour alerter sur la situation dans son pays d'origine.

