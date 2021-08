Près de Lyon : un homme ivre et blessé frappe un policier venu l'aider, avant de s'excuser

Découvert ivre et blessé à la tête à Saint-Priest, un homme de 29 ans était pris en charge lundi soir par des pompiers et des policiers. Arrivé à l'hôpital, il a alors agressé un membre des forces de l'ordre.

Lundi soir rue André Lwoff à Saint-Priest, les pompiers et les policiers ont pris en charge un individu de 29 ans ivre et blessé à la tête. Au vu de son état d'excitation, la présence des forces de l'ordre était requise. Sur le parking de l'hôpital, l'homme s'est alors énervé, a outragé les secouristes et l'équipage de police, avant de frapper l'un des agents. Cela a valu à la victime 4 jours d'ITT.

Défavorablement connu des services de police

Placé en garde à vue, le suspect a déclaré devant les inspecteurs de la DDSP du Rhône ne pas se souvenir de l'incident. Il a ensuite présenté ses excuses. Défavorablement connu de la justice, il est jugé en comparution immédiate à Lyon ce mercredi.

Par ailleurs, l'origine de sa plaie à la tête reste inconnue.