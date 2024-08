La ville de Lyon accueille la flamme des Jeux Paralympiques ce lundi 26 août, deux jours avant le début des épreuves.

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques de Paris 2024, la flamme paralympique va faire escale dans la capitale des Gaules. À cette occasion, un village paralympique éphémère a investi la place Bellecour pour trois jours. Celui-ci ouvrait ses portes au public ce lundi à midi, sous un grand ciel bleu.

"Ça me fait chaud au cœur de voir un tel engouement"

Quelques heures seulement après son ouverture, le village est en pleine effervescence. Le soleil est de la partie, des cris d'enfants agités et une musique entrainante résonnent à travers la place Bellecour. Les visiteurs sont nombreux, habitants de l'agglomération lyonnaise pour certains ou venus de bien plus loin pour d'autres. L'accès au village se fait par deux entrées bien gardées, après une fouille des sacs et un passage au détecteur de métaux. Des terrains de sport éphémères attirent tout de suite l'œil. Plusieurs bénévoles et associations sportives de Lyon proposent en effet des ateliers aux enfants comme aux parents. Ils sont nombreux à se prêter au jeu, s'essayant ainsi au rugby, au volley, à l'escrime ou encore au BMX.

Des enfants jouent au rugby en fauteuil roulant. (Photo AP)

Au centre de la place, le terrain de basket accueille différentes animations au fil de l'après-midi. Après un cours de volley animé par un sportif en situation de handicap, les bénévoles installent un atelier de rugby en fauteuil roulant. Adultes comme enfants s'y précipitent pour tenter l'expérience. Comme Louise, neuf ans, venue avec ses parents. "C'est bien de découvrir le sport autrement, ça aide à mieux comprendre les personnes handicapées". À proximité, Stéphane observe la scène avec le sourire, assis dans son fauteuil. "Étant moi-même handicapé ça me fait chaud au cœur de voir un tel engouement. C'est agréable de voir tout ce monde découvrir le sport adapté", confie-t-il.

La flamme olympique très attendue

Les animations s'enchaînent ainsi au fil des heures. Des stands d'information et de sensibilisation se tiennent également à disposition des visiteurs. Ces derniers peuvent aussi profiter d'un espace détente, d'un coin photo et d'une buvette. Pour les plus créatifs, il est possible d'apporter sa contribution à la grande fresque participative. "C’est surtout amusant pour les enfants. Mais ça permet de conserver cet esprit de communauté lié aux Jeux et de réunir tout le monde malgré l’ambiance politique", estime Martine, venue visiter le village avec sa petite-fille.

Une danseuse anime un atelier de danse expressive. (Photo AP)

Mais ce que tout ce petit monde attend, c'est avant tout l'arrivée de la flamme paralympique. Arrivée à Lyon vers 17h30, elle va rester place Bellecour puis poursuivre son chemin jusqu'à la place des Terreaux. Tous pourront alors admirer l'allumage du chaudron olympique par Michel Sorine prévu à 19 heures. Pour rappel, après être arrivée ce dimanche sur le territoire français, la flamme s'est divisée en douze torches pour parcourir tout le pays. Elles rejoindront toutes la capitale pour le début des Jeux ce mercredi 28 août.

