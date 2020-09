Près de Lyon : un cluster détecté, un collège et un lycée entièrement fermés jusqu'à nouvel ordre

Le collège et le lycée Jean-Paul 2 de Villemoirieu, dans l'Isère, à la limite du département du Rhône, sont totalement fermés ce vendredi matin. Un cluster a été détecté. Tous les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

"Nous vous informons que le collège et lycée Jean-Paul 2 sont un cluster. Par conséquent, un arrêté préfectoral ordonne la fermeture du collège et du lycée Jean-Paul 2 dès le vendredi 11 septembre 8 heures et ce jusqu’à nouvel ordre", ont reçu par mail les parents d'élèves du collège et du lycée Jean-Paul 2 jeudi soir, un mail relayé par Le Dauphiné Libéré.

Le collège et le lycée Jean-Paul 2 sont donc entièrement fermés ce vendredi. Jusqu'à nouvel ordre.