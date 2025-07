Mardi 29 juillet, un automobiliste a pris la fuite après avoir renversé un cycliste de 79 ans à Anse (Rhône). L'homme a finalement été retrouvé par la police.

Mardi 29 juillet, un cycliste âgé de 79 ans s'est fait renversé par un automobiliste alors qu'il circulait sur l'Avenue de l'Europe à Anse. Selon le Progrès, la victime aurait été retrouvée seule et inconsciente sur la chaussée, l'automobiliste aurait quant à lui pris la fuite. Le cycliste a été pris en charge par le Smur avant d'être transféré à l'hôpital de Gleizé.

L'automobiliste en fuite a été retrouvé un petit peu plus tard dans la journée. Auditionné et interpellé, l'homme a écopé d'un retrait de permis et d'un immobilisation de son véhicule. Si les dépistages effectués se sont révélés négatifs, une enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances de l'accident.

