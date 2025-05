Du 5 au 11 mai, plusieurs fermetures et modifications sont à prévoir sur l'autoroute A7, permettant de relier Lyon à Marseille.

Encore une semaine compliquée pour les usagers de l'A7. Du 5 au 11 mai, plusieurs perturbations sont à prévoir sur l'axe autoroutier. La première à noter : la fermeture du périphérique Laurent Bonnevay entre le lundi 5 et mardi 6 mai, de 20h30 à 5h. La coupure se fera dans le sens nord/sud, entre la porte des Essarts et le noeud de Saint-Fons. Une seconde perturbation est à prévoir dans le secteur. En raison de travaux d'aménagements, la circulation entre le noeud de Pierre-Bénite et Saint-Fons s'effectuera sur une portion d'A7 réduite jusqu'au 7 mai.

A partir du 7 mai, il faudra tout de même attendre pour retrouver un trafic normal. En raison de travaux d'entretien d'ouvrage, l’A7 en sens sud/nord, au niveau du Pont de Pierre-Bénite et de la bretelle en provenance du périphérique Laurent Bonnevay (D383) sera fermée dès le 7 mai. Cette dernière rouvrira le 11 mai.

La portion située entre le diffuseur n°4 Rillieux et le nœud des Îles sera quant à elle basculée sur voies réduites jusqu'au 3 juillet, le temps de réaliser plusieurs travaux d'entretien. Les voies seront également réduites entre le diffuseur n°11 Rive-de-Gier et le diffuseur n°12 Lorette, et ce, jusqu'au 9 juillet.

