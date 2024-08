"La sanction est souvent forte" : 300 hectares de vignes touchés par la grêle dans le Beaujolais 

Après la canicule du début de semaine, le Beaujolais a été touché par un violent épisode d’orages et de grêle mercredi 31 juillet. Environ 50 % des récoltes sont perdues sur les 300 hectares impactés.

"Ce n’est pas une nouveauté, mais c’est toujours gênant", déplore David Ratignier, viticulteur et président de l’organisme de défense et d’organisation (ODG) beaujolais-villages. Après l’épisode caniculaire qui a touché la région Auvergne-Rhône-Alpes en début de semaine, les fortes chaleurs ont amené de violents orages dans le Beaujolais, mais aussi de la grêle. À Vauxrenard, Vaux-en-Beaujolais et le Perréon, 300 hectares de vignes ont été touchés. "C’est toujours gênant, mais on l’habitude. On a eu de grosses chaleurs et on sait que la sanction est souvent forte", précise encore David Ratignier.

Des pertes importantes

Sur ces 300 hectares impactés, "ce sont environ 50 % des récoltes qui sont perdus", soit environ "deux à trois millions d’euros de pertes financières", précise encore David Ratignier. Sur son domaine de cinq hectares au Perréon, environ 30 % ont été touchés par les grêlons de mercredi 31 juillet.

Vigneron au domaine de la Madone, au Perréon, Bruno Bererd accuse lui aussi de nombreuses pertes. "J’ai un tiers de mon domaine qui a été touché à 80 %, un autre à 50 % et le dernier à plus de 10 %", explique-t-il. Sur son domaine, la grêle n’a pas été la seule responsable. "On a eu beaucoup de vent, des vents violents, et finalement les dégâts sont proportionnels au vent." Alors que la saison des vendanges s’apprête à débuter, Bruno Bererd ne devrait réaliser "qu’une demie-récolte" cette année. "Je suis assuré, mais les assurances ça ne fait pas tout. Heureusement, il me reste encore du stock", déplore-t-il encore.

Météo France a levé vendredi 2 août la vigilance orange canicule dans plusieurs départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Rhône. La vigilance orage est également levée pour ce week-end.

