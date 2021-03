Près de Lyon : les futurs travaux du tramway T6 auront un impact sur les marchés Leclerc et Grandclément

Le Sytral va ouvrir à la concertation, le 15 mars, le tracé nord du prolongement de la ligne T6. Il doit passer par le centre-ville de Villeurbanne. Quel que soit le tracé, il aura une incidence sur les marchés Grandclément et Leclerc.

Entre le 15 mars et le 11 avril, la population est amenée à s’exprimer sur deux tracés du prolongement nord du Tramway T6, qui doit passer par le cœur de Villeurbanne. Sytral prévient que, quel que soit le tracé retenu, il aura un impact sur la tenue des marchés Grandclément (manufacturé) et Leclerc (alimentaire).

À partir du 31 décembre 2022, du fait des travaux, les commerçants ne pourront plus s’installer avenue Leclerc. Les élus et services de la ville ont rencontré les commerçants le lundi 1er et mardi 2 mars "pour leur présenter les différentes étapes, les modalités d’échanges avec eux et les études engagées en lien avec le Sytral et la Métropole", explique Sytral. Parmi les solutions envisagées, ouvrir des espaces temporaires à proximité de la rue Leclerc pour les marchés.

La prolongation au nord du T6 entre les Hôpitaux-Est et la Doua à Villeurbanne doit voir le jour d’ici 2026, 11 à 12 stations supplémentaires sortiront de terre selon le parcours, d'environ 5,5km. Près de 55 000 voyages/jours et une fréquence de 7 minutes en heures de pointe sont prévus à horizon 2030 sur l’ensemble de la ligne T6.

