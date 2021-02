Quatre nouvelles lignes de tram vont voir le jour dans la Métropole de Lyon d'ici 2026. Dont le prolongement de la ligne T6 au nord, entre les Hôpitaux-Est et la Doua à Villeurbanne. Cette ligne va passer par le centre-ville de Villeurbanne, et notamment par les Gratte-Ciel. Deux tracés sont à l'étude. La parole est désormais aux habitants.

Le tram T6 va être prolongé au nord d'ici 2026. La ligne va passer par le coeur de Villeurbanne, notamment par Grandclément et les Gratte-Ciel. La création de 11 à 12 stations supplémentaires est prévue sur un parcours d'environ 5,5km. Près de 55 000 voyages/jours et une fréquence de 7 minutes en heures de pointe sont prévus à horizon 2030 sur l’ensemble de la ligne T6.

Une nouvelle phase de concertation publique de ce projet va se dérouler entre le 15 mars et le 12 avril 2021 à travers 16 rendez-vous : une soirée d’ouverture, des ateliers participatifs, des rencontres ciblées et adaptées au regard de la situation sanitaire et des stands mobiles et des permanences dédiées.

Les habitants ont la parole

"Une plateforme participative entièrement dédiée au projet sera disponible dès le 15 mars, date du lancement de la concertation. Cet espace d’information permettra de retrouver l’ensemble des documents liés au projet tel que le dossier de concertation mais également de recueillir les différents avis et questions des citoyens", explique le Sytral. Il est possible de retrouver toutes les informations liées à cette ligne T6 nord sur sytral.fr et sur T6nord-sytral.fr

"Deux tracés sont soumis à la concertation à partir de mars 2021. Un tracé un peu plus à l’est, rue Rollet et rue des Bienvenus. Un deuxième tracé passe par la rue Paul-Verlaine, la rue Jean Bourgey et au milieu de la rue Jean Bourgey, il prend un virage à gauche pour rejoindre la cheminée. Il passerait alors à la fin de l’avenue Henri-Barbusse prolongée. Seulement dans sa toute dernière partie. Ce sont les deux scénarios qui sont soumis à la concertation. Le deuxième a plutôt ma préférence, mais laissons faire la concertation. On va présenter les études techniques de ces scénarios aux habitants", nous expliquait le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, au début du mois de février.

