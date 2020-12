Près de Lyon : le garçon blessé à coups de barres de fer a été entendu par les enquêteurs

Frappé à la tête par plusieurs individus dimanche, le jeune homme est depuis sorti de l'hôpital. Son état de santé est rassurant.

Dimanche après-midi, vers 15h, à Vénissieux, à proximité du parc de Parilly, un jeune homme avait été roué de coups de barres de fer par plusieurs personnes. La victime, touchée à la tête à plusieurs reprises, avait été secourue par les sapeurs-pompiers dépêchés sur place avant d'être transportée à l'hôpital dans la foulée.

Son état de santé étant rassurant, le jeune de 18 ans est depuis sorti de l'établissement, informe Le Progrès. Et ce dernier a pu être entendu par les enquêteurs du commissariat de Vénissieux, en charge de l'affaire, afin de livrer sa version des faits et d'établir les causes de cette rixe, qui restent à ce jour encore inconnues.

Placé en garde à vue, un suspect a été relâché. Les auteurs de ce lynchage restent activement recherchés.