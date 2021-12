Près de Lyon : la gendarmerie lance un appel à témoins après un accident sur l'A48

Un accident de la route impliquant plusieurs véhicules s'est produit à 50 kilomètres à l'est de Lyon, jeudi 30 décembre, aux alentours de 7h30. Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie pour comprendre les circonstances du drame.

Jeudi matin, trois Rhodaniens, originaires de Villefontaine et Chaponnay, ont été gravement blessés et hospitalisés suite à un accident à Saint-Victor-de-Cessieu, en Isère, non loin de Lyon. Selon les informations du Dauphiné Libéré, les trois hommes étaient sortis de leurs deux véhicules, à l'arrêt sur la voie réservée aux véhicules lents, entre Lyon et Grenoble suite à une probable panne d'essence. Les premiers éléments de l'enquête laissent supposer qu'un camion-benne a embouti l'arrière de la Citroën C4, à l'arrêt. Sous la violence du choc, les trois Rhodaniens ont été projetés au sol très violemment.

Les gendarmes en charge de l'enquête tentent de reconstituer le scénario grâce à un appel à témoins. Ils sollicitent donc tous les usagers qui sont témoins de l'accident, mais également ceux qui se trouvaient sur l'autoroute juste avant le drame. Les automobilistes qui auraient vu les véhicules à l'arrêt sont invités par la gendarmerie à le faire savoir au 04 76 07 39 30.