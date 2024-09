Bron : la Fête de la bière de retour pour une deuxième édition

Après une première édition en octobre dernier, la Ville de Bron va de nouveau accueillir la Fête de la bière, ce samedi 28 septembre.

Animée par le mondial de pétanque il y a deux semaines, la Ville de Bron s'apprête à vivre un nouveau week-end festif avec la deuxième édition de la Fête de la bière, ce samedi 28 septembre. La première fois, en octobre dernier, cette fête avait rencontré un "franc succès", selon la municipalité. Qui a donc décidé de rouvrir la buvette cette année.

L'évènement "festif et familial inspiré des villes jumelles de Weingarten et de Grimma" députera à 16 h et prendra fin à 23 h, sur la Place de la Liberté de Bron. Des espaces jeux et détente seront à disposition du public.

Tout au long de la fête, des animations sont donc prévues. À 16 h, une initiation de danse-country sera menée par l’association Priority Countr. L'Association Am’Artist (chansons variétés) est aussi attendue. Avant la prestation du DJ Sono Magicson, de 20h30 à 23 h, la chanteuse Axelle Mas sera de la partie.

Tous les bénéfices de la journée seront versés à l'association Docteur clown, qui intervient auprès des enfants hospitalisés.